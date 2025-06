Farmacêutica do DAIA se pronuncia após funcionária ser agredida e ameaçada de morte

Empresa aponta ter conduzido apuração rigorosa sobre ocorrido e adotado medidas necessárias

Augusto Araújo - 06 de junho de 2025

Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). (Foto: Divulgação/Codego)

A Vitamedic se pronunciou após vir à tona o caso de uma funcionária que teria sido agredida e ameaçada de morte por outro colega, dentro do ambiente de trabalho.

Em nota ao Portal 6, a empresa afirmou lamentar o ocorrido e que atitudes agressivas e desrespeitosas não condizem com os valores promovidos pela farmacêutica. Leia a íntegra ao final da matéria.

“Ao tomarmos conhecimento dos fatos, conduzimos uma apuração rigorosa e adotamos as medidas necessárias, incluindo o desligamento do colaborador agressor”, destacou o documento.

Além disso, a Vitamedic afirmou ter oferecido suporte à colaboradora agredida. Por fim, declarou que irá reforçar as práticas e comportamentos esperados dentro do ambiente de trabalho, para que situações como essa não se repitam.

Em tempo

Conforme reportado em primeira mão pelo Portal 6, a funcionária da farmacêutica sofreu a agressão no final da tarde desta quarta-feira (04), após ordenar que o suspeito executasse um serviço.

No entanto, o autor teria se exaltado depois de concluir a tarefa e começado a proferir ofensas à vítima. Ele inclusive teria dito “eu vou dar um tiro na cara dela”.

Por fim, o suposto autor teria partido em direção à mulher agredida, dando um forte chute na perna direita dela, derrubando-a no chão.

Assim, o caso foi registrado em uma delegacia de Anápolis e agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Com a palavra, a Vitamedic:

A VITAMEDIC lamenta profundamente o episódio ocorrido recentemente entre dois colaboradores da empresa.

Reforçamos que atitudes agressivas ou desrespeitosas não condizem com os nossos valores nem com o ambiente de respeito e colaboração que buscamos promover todos os dias. Ao tomarmos conhecimento dos fatos, conduzimos

uma apuração rigorosa e adotamos as medidas necessárias, incluindo o desligamento do colaborador agressor.

Nos solidarizamos com o colaborador envolvido e seguimos oferecendo o suporte necessário. Também reforçaremos junto a todo o nosso time as práticas e comportamentos esperados em nosso ambiente de trabalho, para que situações como essa não se repitam.

Seguimos firmes em nosso propósito de cultivar um ambiente ético, seguro e acolhedor para todos.

