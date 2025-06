FIlho de Gugu diz que vai seguir passos do pai e será apresentador

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Filho de Gugu Liberato (1959-2019), João Augusto Liberato afirma que vai seguir os passos do seu pai e será apresentador. Segundo João, ele tem estudado para chegar bem na função nos próximos tempos.

Enquanto sua estreia não ocorre, João participa de programas. Ele estará neste domingo (7) no game show Acerte ou Caia!, apresentado por Tom Cavalcante nas tardes da Record.

Para a emissora, João disse que deve lançar um novo projeto em breve, mais dedicado ao digital. Segundo o jovem, alguns deles já foram gravados.

“Tenho vontade de fazer parte da televisão. As pessoas sempre perguntam, mas eu respondo que a televisão é algo que exige muita experiência. A pessoa tem que sair do zero. Foi assim com o meu pai e com todos os grandes apresentadores”, disse.

“Não é porque eu sou filho de famoso que eu vou virar uma estrela da televisão. Por isso que eu quero começar assim, mas com uma plataforma diferente”, comentou.

João Augusto comenta que sempre quis ser apresentador de alguma forma. Nos Estados Unidos, ele tem estado sobre o assunto de forma específica.

“Eu sempre gostei de me comunicar na frente das câmeras. Tenho esse sonho de me tornar um comunicador e tenho trabalhado bastante. Desde que voltei para os Estados Unidos, eu tenho atuado com as mídias digitais. Já gravei vários tipos de conteúdo, mas não postei nada ainda porque quero que tudo esteja bem formatado antes de lançar. Mas eu estou trabalhando duro para isso”, completou.