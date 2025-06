Bar com mais de 200 pessoas em Trindade se recusa a fechar após o horário, vira confusão e termina com dona mordendo policiais

Fiscalização encontrou aglomeração, desobediência e precisou conter tumulto com uso de spray

Da Redação - 08 de junho de 2025

No local, equipes da PM constataram uma série de irregularidades. (Foto: Reprodução)

Uma operação de fiscalização na madrugada deste domingo (08), em Trindade, na região Metropolitana de Goiânia, terminou em grande confusão após um bar se recusar a encerrar as atividades no horário determinado por lei.

De acordo com a Postura da Prefeitura de Trindade, os estabelecimentos devem fechar obrigatoriamente até as 03h da manhã. No entanto, por volta das 03h20, o local ainda estava funcionando normalmente, com mais de 200 pessoas aglomeradas, som alto, venda de bebidas alcoólicas e apresentações musicais em andamento.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas para prestar apoio à fiscalização e, ao chegarem ao endereço, no Residencial Solar Embaúba, constataram uma série de irregularidades.

Havia veículos estacionados de forma irregular, inclusive na contramão, e pessoas consumindo bebidas na rua.

A responsável pelo estabelecimento foi orientada a encerrar imediatamente as atividades, mas se recusou a obedecer, afirmando que só o faria mediante ordem judicial.

Além disso, passou a hostilizar os fiscais e os policiais, elevando o tom de voz, filmando os agentes e incitando os clientes contra a ação da força pública.

Segundo a PM, a mulher estava visivelmente alterada e resistiu à prisão com agressões físicas — empurrou, chutou, arranhou e chegou a morder os policiais durante a abordagem.

Em meio à confusão, o marido e a filha tentaram intervir, e um dos presentes acabou sendo mordido pela mulher enquanto tentava contê-la.

O tumulto aumentou quando outros frequentadores começaram a lançar objetos contra os policiais, como copos e garrafas.

Um dos homens chegou a arremessar um copo de vidro em direção aos militares, que se estilhaçou ao atingir uma proteção. Ele tentou fugir, mas foi detido após causar ferimentos em um dos militares.

Além da dona do bar, três homens foram detidos por desobediência, agressão e resistência. Para conter a multidão e garantir a segurança da equipe, foi necessário o uso de spray de pimenta, já que o efetivo policial presente era de apenas seis agentes diante de aproximadamente 200 pessoas.

Todos os envolvidos foram algemados, conforme prevê a legislação, e encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC) para a adoção das medidas cabíveis.

