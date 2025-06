Conheça cidade em Goiás que carrega a lenda do Boi de Ouro

Diversas pessoas alegaram terem visto e até mesmo apalpado os enormes chifres do animal

Davi Galvão - 08 de junho de 2025

Boi de Ouro, monumento localizado na entrada de Anicuns (Foto: Google)

Localizada a cerca de 80 km de Goiânia, a cidade de Anicuns se destaca pelo charme do interior, a hospitalidade de seu povo e um cenário repleto de natureza, história e mistérios.

Porém, quem passa por lá costuma se impressionar justamente com a enorme estátua situada bem na entrada, chamada de “Boi de Ouro”, nome este bem descritivo.

De acordo com a crença, o animal realmente existiu e contribuiu para o processo produtivo de uma mina de metais preciosos.

Reza a lenda que, no fundo do local onde os primeiros moradores da região faziam o garimpo, em meados do século XIX, havia um boi de ouro enorme.

Diversas pessoas alegaram terem visto e até mesmo apalpado os enormes chifres, já que o animal estava atolado no lamaçal, no fundo da mina.

Com pouco mais de 20 mil habitantes, segundo o IBGE, o município integra a região do Vale do Rio dos Bois e é cercado por morros, rios e cachoeiras que atraem visitantes em busca de tranquilidade e paisagens exuberantes.

Seja pelo sossego das paisagens, pelo encanto das histórias antigas ou pela simplicidade acolhedora, Anicuns é o tipo de lugar onde a modernidade convive com as tradições. E para quem tem sorte — ou coragem —, talvez ainda seja possível ouvir o mugido do Boi de Ouro ecoando entre os morros ao cair da noite.