Jovem de 25 anos é arrastado e morre após tentar subir em carretinha para “pegar carona”

Namorada da vítima também tentou escalar o veículo e se machucou gravemente

Beatriz Bueno - 08 de junho de 2025

Morte do jovem foi constatada ainda no local. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 25 anos, morreu e uma mulher ficou gravemente ferida na manhã deste sábado (8), em Aparecida de Goiânia, após ambos tentarem subir em uma carretinha em movimento.

Segundo testemunhas, o casal havia participado de uma festa de som automotivo chamada Noite dos Chegados.

Ao final do evento, uma caminhonete rebocando uma carretinha passou pelo local. Foi nesse momento que os dois tentaram subir no reboque para pegar carona.

O homem acabou se desequilibrando e ficou preso à estrutura do veículo, sendo arrastado por alguns metros. Ele morreu ainda no local.

A mulher também caiu, sofreu escoriações graves e suspeita de fratura no braço direito. Ela recebeu atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A motorista do veículo que puxava a carretinha afirmou não ter percebido o momento em que os dois tentaram subir e só tomou conhecimento do acidente após ser avisada por pessoas que estavam no local. Posteriormente, também realizou o teste do bafômetro, que não indicou ingestão de bebida alcoólica.

Diante do resultado e da ausência de indícios de infração, a condutora foi liberada no local após prestar depoimento. O caso foi registrado como fato atípico e ficará sob investigação da Polícia Civil (PC), que dará continuidade à apuração para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.