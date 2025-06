A caixa d’água do Brasil pulsa no Cerrado

Antônio Gomide - 09 de junho de 2025

(Foto: J. Balla Photography)

Há um lugar silencioso onde a água brota da terra como um sopro de vida. Este lugar é o Cerrado, um bioma que pulsa no coração do Brasil. Em Goiás, ele se impõe como uma grande caixa d’água, alimentando as principais bacias hidrográficas do país e garantindo que rios como o Tocantins, São Francisco e Paraná sigam seu curso.

A água que escorre entre pedras e raízes cruza estados, alimenta rios, irriga plantações, sacia a sede de cidades inteiras. A pecuária, a agricultura familiar… tudo depende da preservação do Cerrado e da água.

Será que temos realmente compreendido o papel vital do Cerrado na nossa própria sobrevivência?

É preciso olhar para essas nascentes com respeito e cuidado. A água que deixa de brotar é a vida que se cala. Cada árvore derrubada é um silêncio a mais que se impõe sobre a paisagem. Cada nascente preservada é uma vitória.

Nosso trabalho já deixou marcas nesse caminho. Em Anápolis, investimos em educação ambiental e proteção de nascentes. Em diversas regiões do estado, especialmente na Chapada dos Veadeiros, apoiamos ações de preservação, reflorestamento e fortalecimento de comunidades que cuidam da natureza.

Preservar os mananciais e frear o desmatamento é um ato de amor ao presente e às futuras gerações.

Precisamos, agora, ser as mãos que protegem e os olhos que vigiam. Onde nasce a água, nasce também a vida.