Conheça cidade em Goiás com belíssima paisagem surgida após acidente geológico

Município teve origem em 1930 com chegada de garimpeiros de diamantes e pescadores

Gabriella Pinheiro - 09 de junho de 2025

Cidade de São Simão, em Goiás. (Foto: Prefeitura de São Simão)

A história de surgimento da cidade de São Simão, situada na fronteira de Goiás com Minas Gerais, teve uma origem ligada a um acidente geológico às margens do Rio Paranaíba.

Isso porque o volume da força das águas do rio, durante milhares de anos, superou a resistência da rocha, ocasionando uma bela paisagem: o canal do município – que consiste em um estreito petrificado com aproximadamente 600 metros de largura.

O incidente natural serviu como um cenário paradisíaco que atraiu milhares de turistas e moradores locais, mas ficou submerso após a construção da Usina Hidrelétrica de São Simão, pelas Centrais Elétricas de Minas Gerais – Cemig.

O município, atualmente, foi reconstruído com infraestrutura urbana e está localizado às margens do Lago Azul, formado pela barragem da usina.

Vale salientar que a origem da cidade começou em 1930, com a chegada de garimpeiros de diamantes e pescadores. Assim, o povoado passou a receber moradias após construção da ponte que interliga Goiás e Minas.

Com a chegada da primeira instalação do posto fiscal no local, as residências foram se formando nas adjacências da repartição fazendária. Somente no dia 24 de junho de 1957, o povoado foi elevado a distrito, com o nome de Mateira.

Já por meio da Lei Estadual n° 2.108, de 14 de novembro de 1958, o distrito foi elevado à categoria de município, com denominação de São Simão.

