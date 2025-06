Os restaurantes que valerão a pena no Dia dos Namorados em Anápolis

Portal 6 lista estabelecimentos que prometem ser ambientes especiais para celebrar a data especial

Paulo Roberto Belém - 10 de junho de 2025

Mais um 12 de junho se aproxima e com ele a referência aos apaixonados por conta do Dia dos Namorados. Com a chegada da data, aquela pergunta: quais restaurantes ir para dividir esse momento?

Em Anápolis, os casais que estiverem pensando em sair para comer fora, com a ideia de passar a data em um local especial e com programação para celebrar o dia, algumas opções entram no radar. Para repercuti-los, o Portal 6 listou alguns estabelecimentos que têm essa proposta.

Bento Restaurante

Anunciando que será uma noite para “sentir, sonhar e amar”, o Bento Restaurante está recebendo reservas pelo WhatsApp (62) 99565-6552, com um menu exclusivo, prometendo celebrar o amor com intensidade, charme e muito sabor.

Uma das seleções tem como entrada o “Roast Beef a Garni”, tendo como principal o “Tornedor Enamorado” e a sobremesa “Ambrosia Imperial”. Mais detalhes podem ser conferidos no Instagram do estabelecimento.

CHEZ41 Restaurante

Outro restaurante a anunciar programação especial para a data, o CHEZ41 está divulgando que preparará o espaço com ambiente à luz de velas e um quarteto de cordas tocando ao vivo.

Serão duas opções de cardápio. Uma delas tem “Ceviche de tilápia” como entrada, “Camarões Alfredo” como principal e sequência de founde. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (62) 98302-0041.

El Mare Restaurante

O El Mare Restaurante promete uma noite pensada para celebrar o amor com elegância e sabor no Dia dos Namorados, em um ambiente acolhedor, com música ao vivo, decoração especial e um menu exclusivo.

Entre as seleções de prato estão “Camafeu de Camarões” como entrada, “Salmão Folhado com Mousseline de Batata Trufada” sendo um dos principais e “Torta de Chocolate Meio Amargo” como sobremesa.

As reservas estão sendo realizadas pelo WhatsApp (62) 99495-2756.

La Trattoria di Lana

Com cozinha italiana, protagonizada pelas massas e vinhos, o La Trattoria di Lana cita que foram centenas de pedidos de casamento e namoro vividos em meio a pétalas de rosas no local.

O estabelecimento está disponibilizando para o Dia dos Namorados dois horários para receber mais clientes, tendo como uma das seleções “Selezione di Bruschette” como entrada, “Tagliatelle ai Frutti di Mare”, como principal e como sobremesa “Tiramissu”.

As reservas são definidas pelo WhatsApp (62) 98409-0372.

𝐌𝐨𝐜𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧 𝐖𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐞𝐞𝐫 𝐁𝐚𝐫

Dedicado principalmente aos vinhos, o Mocellin Wine Bar também servirá três opções de pratos estilizados, com todos acompanhados de uma garrafa de vinho tinto ou branco.

Um dos pratos traz “Salada Ceazar” na entrada, “Contra-filé Grelhado com Queijo e Molho ao Sugo”, no principal e para adocicar, ao final, o clássico pudim.

As reservas são feitas pelo (62) 98122-0544 ou por mensagem direta pelo Instagram.

