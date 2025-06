Truque caseiro para deixar branca outra vez a roupa que desbotou

A boa notícia é que há um truque caseiro poderoso, simples e econômico, que recupera a cor original da roupa branca

Ruan Monyel - 10 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Com o passar do tempo, é comum que a roupa branca perca aquele aspecto impecável e acabe ficando amarelada ou desbotada.

Esse efeito pode ocorrer por vários motivos: exposição ao sol, uso frequente, acúmulo de suor ou até o armazenamento inadequado.

Muitas pessoas recorrem a alvejantes fortes ou produtos industriais para tentar recuperar o branco da roupa, mas o uso contínuo dessas soluções pode danificar as fibras dos tecidos.

A boa notícia é que há um truque caseiro poderoso, simples e econômico, que vem sendo usado por donas de casa experientes para devolver o branco original, sem esforço.

Truque caseiro para deixar branca outra vez a roupa que desbotou

A técnica combina quatro ingredientes que quase todo mundo tem na cozinha: bicarbonato de sódio, vinagre branco, suco de limão e sal.

Juntos, eles formam uma mistura potente capaz de remover manchas, neutralizar odores e restaurar o brilho, até quando a roupa está desbotada.

O segredo está na ação química natural entre esses componentes, que promovem uma limpeza profunda sem o uso de substâncias agressivas.

Para aplicar o método, comece separando as roupas brancas desbotadas ou amareladas e em uma bacia, adicione um litro de água morna.

Em seguida, misture duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, duas colheres de sopa de sal, meia xícara de vinagre branco e o suco de meio limão.

Coloque as roupas dentro da mistura e deixe de molho por cerca de 2 horas. Durante esse tempo, os agentes naturais agirão sobre as manchas e devolverão o branco original às peças.

Após o tempo de molho, lave as roupas normalmente com sabão e enxágue bem. O ideal é deixar as peças secarem ao sol, pois a luz solar ajuda a realçar ainda mais o efeito clareador.

Esse truque simples pode ser usado sempre que perceber que sua roupa branca está perdendo o brilho, pois, por ser natural, não existe riscos ao tecido.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!