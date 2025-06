Após separação, conheça a mansão onde Zé Felipe vai recomeçar a vida em Goiânia

Novidade foi compartilhada por ele no Instagram ainda nesta quarta-feira (11)

Gabriella Pinheiro - 11 de junho de 2025

Zé Felipe mostra mansão em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

O término do casamento de cinco anos com a influenciadora Virginia Fonseca reflete em uma nova fase de vida do cantor Zé Felipe. O dono do hit “Malvada” saiu da mansão que vivia com a famosa e se mudou para um imóvel de luxo.

A novidade foi compartilhada pelo filho de Leonardo nesta quarta-feira (11), que usou a web para mostrar alguns detalhes da propriedade aos seguidores no Instagram.

Situado em Goiânia, mas sem citar a localização precisa, Zé Felipe mostra a parte externa da casa, que possui algumas vegetações e uma piscina, afirmando que é por ali onde fará um parque para os filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Ele ainda mostra que a casa possui uma brinquedoteca, para colocar os brinquedos, próximo a alguns estofados e uma mesa, localizados também na parte de fora.

“Essa parte de grama aqui eu vou fazer o parquinho das Marias, dá para fazer muita coisa. Aqui já tem uma brinquedoteca, só colocar os brinquedos. E é isso”, explicou.

O fim do relacionamento entre Virginia e Zé Felipe foi anunciado por meio das redes sociais no dia 27 de maio. Após o divórcio, eles afirmaram que continuariam amigos em prol dos filhos.

