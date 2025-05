Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação após cinco anos juntos

Fãs foram pegos de surpresa, após várias demonstrações românticas serem publicadas horas antes do comunicado

Natália Sezil - 27 de maio de 2025

Virgínia anunciou a separação pelo Instagram. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente”. Foram essas as palavras escolhidas pela influenciadora Virgínia Fonseca para anunciar a separação com o cantor Zé Felipe, com quem estava desde 2020.

O anúncio, feito pelas redes sociais na noite desta terça-feira (27), não cita motivos e pede, em vez disso, que os seguidores “não criem histórias”.

“Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, escreveu Virgínia.

“Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”, disse, se referindo aos três filhos do agora ex-casal – Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A separação, que agora parece definitiva, já havia acontecido antes. No começo de maio, Virgínia já havia compartilhado com os seguidores que os dois ficaram “largados” por seis dias.

O motivo teria sido uma discussão na Fazenda Talismã, quando o filho de Leonardo ficou bêbado e a mandou “calar a boca”, segundo a influenciadora.

O anúncio da vez pegou de surpresa os fãs, especialmente diante de demonstrações de amor feitas apenas uma hora antes da revelação.

Ao longo do dia, a apresentadora do “Sabadou” havia postado atividades cotidianas ao som das músicas de Zé Felipe, stories mostrando que o cantor a encontrou em Portugal, e referências a um “jantar romântico”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!