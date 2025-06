Zé Felipe abre o jogo após ser acusado de trair Virginia Fonseca

Cantor comentou sobre boatos que estavam circulando nas redes sociais

Thiago Alonso - 05 de junho de 2025

Zé Felipe falou sobre a separação com Virginia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor Zé Felipe quebrou o silêncio nesta quarta-feira (04), e finalmente falou sobre o divórcio com a influenciadora Virginia Fonseca.

Em uma série de vídeos, o pai de Floflo decidiu comentar o assunto, que, segundo ele, “está o incomodando” desde quando a separação foi anunciada.

De acordo com a voz de “Malvada”, um repórter estaria inventando notícias de que Zé Felipe teria traído a então companheira, sendo este o motivo do término do relacionamento.

“É do mesmo repórter que falou que eu era o namorado do Kevinho, [e agora] falou que eu traí Virgínia com a bailarina. Mano, pelo amor de Jesus Cristo. Eu só tô vindo aqui falar que é óbvio que é mentira”, declarou.

Indignado, Zé Felipe enfatizou que o caso não passa de “invenções de um trouxa”, pois sempre teria sido fiel à esposa.

“Eu nunca me traí, eu nunca traí a Virgínia, eu nunca traí minhas filhas, minha família”, concluiu.

O cantor ainda comentou o boato de que ele estaria se envolvendo com uma bailarina, situação que, segundo ele, é infundada.

“Até em camarim, [com as bailarinas] é mãozinha no ombro, cumprimento elas assim”, disse, fazendo sinal de joinha e rebatendo a acusação.

PRONUNCIAMENTO 🗣️ Zé Felipe abre o jogo após ser acusado de trair Virginia Fonseca Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/UMWEPkgdrH — Portal 6 (@portal6noticias) June 5, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!