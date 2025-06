Famosa pelos memes, Márcia Sensitiva anuncia palestra sobre espiritualidade em Goiânia

Apresentação deve passar por histórias de vida, reflexões e lições da clarividente

Thiago Alonso - 11 de junho de 2025

Márcia Sensitiva é médium, clarividente e apresentadora. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Famosa pelos memes e pela espiritualidade, a médium e clarividente Márcia Sensitiva anunciou que deve passar por Goiânia com a palestra “Acorda Pra Vida!”. A apresentação, que terá como palco o Teatro Goiânia no Setor Central, está marcada para o dia 12 de julho.

Durante a palestra, a apresentadora deve contar histórias de vida, com lições e reflexões aliadas ao bom humor, com as já conhecidas ‘broncas’ que recuperam o ânimo de qualquer um.

Para Márcia Sensitiva, o objetivo do evento é ajudar os participantes e dar uma “verdadeira sacudida” na vida, falando sobre temas corriqueiros como prosperidade, saúde, amor e inveja.

Para deixar a experiência ainda mais completa, a médium ainda recomenda um “jejum espiritual” com dois dias de abstinência de sexo, álcool, fumo e carne vermelha.

Depois da palestra, o público ainda deve passar por uma sessão de energização coletiva com a corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes

Os ingressos para a “Acorda Pra Vida!” com Márcia Sensitiva já podem ser adquiridos por meio do site Ingresso Digital, com valores que custam entre R$ 85 e R$ 370.

A abertura dos portões do evento, que é livre e aberto para todos os públicos, está marcada para as 19h, com início da apresentação às 20h.

