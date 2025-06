Fenômeno polar deve atingir Goiás nesta quinta-feira (12); veja temperaturas

Maior parte dos municípios deve registrar percentuais abaixo de 20 °C

Thiago Alonso - 11 de junho de 2025

Dia frio e nublado em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo)

Os próximos dias em Goiás prometem ser frios, com o estado atingindo um dos menores índices de temperatura do ano, conforme apontou a previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Segundo a meteorologia, uma onda de ar frio com origem polar deve avançar gradativamente por todo o estado, trazendo consigo um friozinho que há tempos não se vê na ‘Terra do Pequi’.

A expectativa é que a maior parte do estado sinta a queda nos termômetros, com mínimas de 12 °C na região Leste e na região Sul, além de um destaque para a região Sudoeste, onde os índices podem chegar a médias de 10 °C.

O fenômeno polar deve chegar com mais intensidade em Jataí e Lagoa Santa, onde as mínimas chegam a 10 °C, com variação de nebulosidade, mas ainda com a presença do sol.

Também na mesma localidade, Mineiros pode registrar temperaturas de 11 °C, sendo que as máximas não ultrapassam os 25 °C. Em Rio Verde, os índices também devem ser baixos, marcando 12 °C.

A queda nos termômetros também é prevista para Silvânia, Davinópolis, Cristalina e Luziânia, cidades que devem apresentar mínimas de 13 °C.

A massa de ar polar também pode trazer um frio de 14 °C para Palminópolis, Palmeiras de Goiás, Ipameri, Morrinhos, Santa Helena e Três Ranchos, enquanto em Caiapônia, Doverlândia, Firminópolis e Itauçu, o índice deve ser de 15 °C.

As mesmas temperaturas, de 15 °C, também são esperadas em Anápolis, ainda que as máximas na cidade possam chegar a 26 °C, com variações de nebulosidade.

Em Goiânia, o friozinho deve ser ainda mais intenso, com termômetros marcando mínimas de 14 °C, mas ainda com a presença do sol.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!