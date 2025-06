Suspeitos de sequestrar e agredir motorista de Uber em Anápolis são presos; veja depoimento

Vítima foi mantida como refém e chegou a ser esfaqueada pelo grupo de criminosos

Thiago Alonso - 11 de junho de 2025

Suspeitos de sequestrarem motorista foram presos. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) localizou nesta quarta-feira (11), as quatro pessoas suspeitas de sequestrarem e agredirem um motorista de Uber, em Anápolis.

Os envolvidos foram encontrados através de uma operação integrada entre diversas unidades do batalhão, que iniciaram buscas após o ocorrido na madrugada desta terça-feira (10).

Em depoimento, um adolescente de 15 anos, que participou do crime, confessou que saíram de casa já com a intenção de cometer o crime contra um motorista de aplicativo.

Com a ajuda de uma jovem, eles acionaram um carro pelo aplicativo, sendo que o condutor de um Fiat Argo foi o primeiro a aceitar a corrida.

O que o homem não sabia é que, enquanto fazia o trajeto pela região do Bairro Filostro Machado, os quatro ocupantes já preparavam o momento do ataque.

“Quando passou da Coca, o menino pôs a faca no pescoço dele, aí o da frente enquadrou a pistola e pôs ele no banco de trás”, explicou o menor, durante depoimento.

Os suspeitos permaneceram com a vítima contida por cerca de duas horas, enquanto a pressionavam a fazer transferências via Pix.

O veículo percorreu diversas áreas da cidade, incluindo estradas de terra nas proximidades do condomínio Terras do Alphaville. Contudo, em certo momento, a vítima tentou reagir e recuperar o controle do veículo, mas acabou sendo esfaqueada

Os supostos criminosos abandonaram a vítima logo depois nas imediações do bairro Monte Sinai, onde o motorista conseguiu se deslocar até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde recebeu atendimento médico.

Na unidade de saúde, equipes da PM conversaram com o condutor, que forneceu informações sobre os suspeitos, auxiliando a localizados já nesta quarta-feira (11).

Ao todo quatro pessoas foram detidas, sendo um menor de idade. Os outros dois homens e uma mulher não tiveram identidade revelada.

