Avião com 242 pessoas cai após decolagem na Índia; destino era Londres

Imagens circulando nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo aos céus próximo ao aeroporto

Folhapress - 12 de junho de 2025

Aeronave na Índia caiu logo após decolagem. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

GUSTAVO FREITAS, LORENA BARROS E GIO MENDES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um avião com mais de 242 pessoas a bordo caiu perto do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, informou a polícia local.

O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. Havia 242 passageiros e tripulantes a bordo, segundo a companhia aérea. Ainda não há informações sobre número de mortos e feridos.

A aeronave estava com 169 indianos, 53 britânicos, 1 canadense e 7 portugueses, esclareceu a Air India. Além deles, estavam no avião dez tripulantes e dois pilotos. Após o anúncio sobre as mortes, a companhia aérea atualizou sua foto para uma imagem preta nas redes.

O acidente aconteceu durante a decolagem do avião. Imagens circulando nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo aos céus próximo ao aeroporto.

Ambulâncias foram enviadas para socorro de vítimas e ruas perto do aeroporto foram bloqueadas. A aeronave caiu sobre um hostel, segundo a BBC, mas não há informações sobre se pessoas em solo ficaram feridas.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de “mayday”, que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

A plataforma de monitoramento FlightRadar24 perdeu o sinal da aeronave quando ela atingiu 625 pés (cerca de 190 metros de altura). O avião passou menos de um minuto voando após a decolagem, segundo o registro da plataforma.

Boeing disse que tomou conhecimento do acidente. Em sua primeira mensagem oficial após a queda do avião, a companhia afirmou que está “coletando informações” sobre o assunto.

Primeiro-ministro do Reino Unido e Rei Charles foram informados sobre o acidente. Keir Starmer disse que as cenas da queda do avião são “devastadoras” e que acompanha as informações sobre o acidente. O Palácio de Buckingham afirmou que o monarca está sendo atualizado sobre o caso.