Fiat Punto é furtado em Anápolis e história vira um grande quebra-cabeça para polícia

Devido a quantidade de pessoas envolvidas, todos os nomes citados no decorrer da matéria são fictícios

Gabriella Pinheiro - 12 de junho de 2025

Carro foi encontrado por policiais militares após confusão. (Foto: Reprodução)

O furto de um Fiat Punto em Anápolis envolveu uma quantidade surpreendente de pessoas e linha do tempo, criando uma espécie de quebra-cabeças para desvendar a história. O caso aconteceu nesta quinta-feira (12), no Bairro JK Nova Capital, em Anápolis. Para dar maior esclarecimento ao cenário, a reportagem optou por utilizar nomes fictícios*.

O pontapé teria começado quando Carlos*, estacionou o veículo e entrou em uma obra, mas depois de alguns minutos, retornou e não encontrou o automóvel, o que o fez ligar para a Polícia Militar (PM), afirmando que o carro – que supostamente tinha R$ 15 mil no interior – havia sumido.

Instantes depois, ele recebeu uma ligação de um advogado, chamado Alexandre*, que afirmou que tudo não passava de um mal entendido e que a pessoa que estava com o carro iria devolvê-lo.

Logo, policiais militares se deslocaram até escritório do advogado e encontraram ele, juntamente com o cliente de nome Fernando*.

Em depoimento, Fernando afirmou que o Fiat Punto em questão pertencia a ele, mas que optou por vendê-lo para a esposa de um amigo de Carlos, chamado Lucas, mas não recebeu o pagamento.

Entretanto, de alguma forma, Carlos – que não era dono do carro e nem teria pago nem 1 centavo pelo Fiat Punto – repassou o veículo para outro homem, chamado Alessandro* que, por sua vez, teria pago um valor de R$ 29.575 mil. No entanto, a pessoa não recebeu as documentações e, por isso, se dirigiu até a repartição pública para fazer um boletim de estelionatário.

Em meio a polêmica, tanto Lucas quanto Carlos prometerem fazer o pagamento para Fernando, o que não foi cumprido. Após os conflitos, o carro voltou para as mãos de Carlos.

De acordo com Fernando, ao conversar com amigos e pesquisar na internet, ele descobriu que Carlos era um estelionatário – momento em que saiu em busca do veículo, o encontrando em frente à obra. Com o auxílio da chave reserva, pegou o veículo e o guardou em uma garagem e se deslocou até uma delegacia para dar queixa – quando foi orientado a procurar um advogado.

Os policiais conseguiram encontrar o carro no endereço citado pelo suspeito. No entanto, o valor de R$ 15 mil, que estaria dentro uma bolsa não foi encontrado.

Foi instaurado uma Verificação de Procedência de Informações em desfavor de Fernando e tanto o veículo quantos as duas chaves foram apreendidos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!