Magno Oliver - 12 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @diferentona)

Laranja-pera, lima, bahia, natal, existem vários tipos de laranjas, com diferenças em sabor, tamanho e aparência.

Assim, a mais utilizada no Brasil é a laranja-pera. Ela é a mais comum, sendo utilizada em sucos, in natura e até como acompanhamento em feijoadas e outras receitas.

Cada tipo tem sua particularidade, tipo de casca, espessura, mas existe um desafio que é universal: descascar a laranja. Você sabe o jeito mais prático? Existe algum segredo?

Gringo chama atenção ao ensinar o jeito certo de descascar uma laranja (os brasileiros fazem “errado”)

Pois saiba que existem truques e tutoriais interessantes, mas o de um gringo no Instagram do @diferentona bombou nas redes sociais. A técnica causou reações nas redes sociais.

“Hoje eu descobri que os brasileiros comem laranja de um jeito estranho”, disse o gringo no início da gravação.

“Dessa forma, vou ensinar para vocês o jeito certo de comer laranja. Pelo que eu entendi, os brasileiros descascam a laranja”, continuou o estrangeiro.

Assim, ele pega uma fruta e explica como faz do jeito dele. No vídeo, ele mostra que tem que começar a remover a parte de cima da fruta com uma faca.

Feito isso, depois de retirar a tampa, ele mostra que usa o dedão para abrir ela na lateral e puxar toda a casca envolta.

Em seguida, o italiano começa a puxar os gomos da laranja, de cima para baixo, removendo um por um. No tutorial, ele mostra que as partes saem facilmente e sem muito trabalho ou sujeira.

Por fim, ele divide as partes, remove as sementes e aprecia os gomos dela. Nos comentários, os internautas se indignaram, enquanto outros acharam bem interessante o jeito prático de descascar a fruta.

Confira o vídeo completo do tutorial do gringo:

