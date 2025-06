Marcas de refrigerante que fizeram sucesso nos anos 80 e 90, mas desaparecem das prateleiras

Muitas ocorreram por fusões e racionalização de portfólio, concorrência entre marcas e desafios regionais

Anna Júlia Steckelberg - 12 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Pinterest)

A nostalgia chama e bate forte quando o tema é “aquele refrigerante que só existiu no nosso tempo”!

Se você cresceu entre os anos 80 e 90 no Brasil, prepare-se para uma viagem no tempo divertida, informativa e cheia de memórias.

Vamos descobrir as 6 marcas que evaporaram das prateleiras… mas continuam vivas na nossa lembrança!

1. Guaraná Skol

O pioneiro em lata no Brasil desde 1975, precisava de abridor de lata de verdade — nada de “puxar e pronto”.

A Brahma relançou a marca com novas embalagens e sabores, mas, após a aquisição, foi descontinuado em 1989.

2. Pop Laranja

Lançado pela Antarctica em 1977 e campeão infantil nos anos 80, virou febre com o slogan “Tem Laranja na Garrafa”.

Com a fusão da Ambev, virou relíquia: Pop Laranja foi substituído pela Sukita para simplificar o portfólio.

3. Minuano Limão

Estreou em 1967, o primeiro refrigerante de 1 L do Brasil! Uma verdadeira febre. Em 1985, após dissolução da parceria com a Vonpar‑Coca‑Cola, sua produção foi interrompida e substituída pela Sprite.

4. Limão Brahma

Lançado em 1980 com design inovador e sabor cítrico marcante.

Após a fusão com a Antarctica em 2000, foi descontinuado em prol da Soda Antarctica, para reduzir duplicidade.

5. Gini

Sabor limonada gasosa, turva e inesquecível, nos anos 80 era puro sucesso. No fim da década, a Pepsi vendeu a marca, que ficou perdida no território.

Ainda é fabricada, mas só em alguns cantinhos de SP, sem presença nacional.

6. Crush

Gigante americano com versões laranja e uva por aqui, chegou nos anos 70.

Descontinuado na década 90, voltou em edições regionais pela Coca‑Cola no Nordeste (sabores como caju e guaraná), mas segue raro no restante do país.

Por que sumiram?

Fusões e racionalização de portfólio: para evitar produtos duplicados, a Ambev e a Coca‑Cola desmontaram várias marcas regionais.

Concorrência entre marcas do mesmo grupo: refrigerantes como Pop Laranja, Limão Brahma e Minuano brigavam pelo mesmo sabor, e só um podia sobreviver.

Desafios regionais e licenciamento falho: marcas como Gini e Crush despareceram, muitas vezes por perdas de licença ou mudanças de estratégia.

Em 2025, algumas ressurgem em edições limitadas (o Gini, por exemplo, tenta retorno em SP), mas nada como o sabor daquela época. Fica a torcida: será que a nostalgia abre espaço mesmo que por prazo limitado no futuro?

