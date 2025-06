Professor de educação física e nutricionista são presos em Goiânia por chefiar esquema de venda de anabolizantes

Além do comércio ilegal, suspeitos ainda falsificavam documentos particulares e manipulavam insumos de forma indevida

Thiago Alonso - 12 de junho de 2025

Anabolizantes foram apreendidos. (Foto: Divulgação/PC)

Um professor de educação física e uma nutricionista foram presos na manhã desta quinta-feira (12), em Goiânia, suspeitos de comandarem um esquema robusto, onde ocorria comércio de anabolizantes e medicamentos de uso restrito.

Ao todo, nove prisões temporárias e duas prisões preventivas foram deflagradas pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), também em Aparecida de Goiânia e Trindade, como parte da quarta etapa da Operação Ciclo Interrompido.

Segundo a Polícia Civil (PC), os suspeitos eram os principais responsáveis por comandarem uma organização criminosa com diversas ramificações, onde, além de realizar as vendas ilegais, também eram falsificados documentos particulares.

Também foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão domiciliar e empresarial, sendo que um dos locais onde o comércio era operado foi interditado e armas de fogo com munições foram apreendidas.

Nas outras fases da operação, a PC encontrou medicamentos de uso restrito, anabolizantes sem procedência informada, insumos para fabricação de medicamentos e maquinário para fabricação e manipulação.

Além disso, carimbos médicos falsos, receituários médicos restritos, outras matérias-primas e produtos de origem desconhecida também foram localizados.

Agora, a Decon deve seguir com as investigações a fim de encontrar possíveis novos envolvidos no comércio de anabolizantes, assim mais informações sobre os crimes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!