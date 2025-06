Reabilitação além das chamas: como o Hospital de Queimaduras de Anápolis devolve autonomia a sobreviventes

“Nosso objetivo é devolver ao paciente a capacidade de realizar atividades simples, como se vestir ou escovar os dentes. Cada movimento recuperado é uma vitória”, explica a equipe

Gabriella Licia - 12 de junho de 2025

Hospital de Queimaduras de Anápolis. (Fotos: Elvis Diovani/Portal6)

A dor de uma queimadura grave vai muito além do momento do acidente. Quando o fogo se apaga, começa outra batalha: a da reabilitação. No Hospital de Queimaduras de Anápolis, esse processo é tratado com técnica, cuidado e, principalmente, empatia.

Pacientes chegam com lesões profundas, muitos em estado grave, e são encaminhados para avaliação cirúrgica, internação ou UTI. A mobilização começa o quanto antes, até mesmo dentro do centro cirúrgico, com apoio da fisioterapia, que atua para reduzir dores, evitar retrações e manter os movimentos ativos.

Além dos fisioterapeutas, o trabalho é conjunto: envolve equipe de enfermagem, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e o uso de órteses sob medida, fundamentais para a readaptação dos pacientes ao longo do tratamento.

“Nosso objetivo é devolver ao paciente a capacidade de realizar atividades simples, como se vestir ou escovar os dentes. Cada movimento recuperado é uma vitória”, explica a equipe.

Há 50 anos, o Hospital de Queimaduras de Anápolis é referência nacional, não só por salvar vidas, mas por ajudar a reconstruí-las, passo a passo.

Confira o vídeo!