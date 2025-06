Truque econômico para manter o banheiro sempre cheiroso

Essa técnica, utilizando um produto comum, vai deixar o seu banheiro sempre cheiroso sem esforço

Ruan Monyel - 12 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Tamiris Figueira)

Manter o banheiro sempre cheiroso é um desafio enfrentado por muitas pessoas, especialmente em casas com pouca ventilação ou grande circulação de pessoas.

Em vez de investir em produtos caros, como aromatizadores elétricos ou sprays com fragrâncias artificiais, muitas donas de casa têm descoberto um truque econômico e altamente eficaz.

Essa técnica, utilizando um produto comum, ganhou popularidade por sua praticidade, baixo custo e resultados duradouros.

Truque econômico para manter o banheiro sempre cheiroso

O segredo está em transformar o amaciante em um aromatizador caseiro. Para isso, basta umedecer algumas bolinhas de algodão com o produto e colocá-las em um pequeno pote.

O ideal é posicionar esse potinho em um local estratégico do banheiro, como sobre a pia, atrás do vaso sanitário ou no suporte de toalhas.

Com o tempo, o perfume vai se espalhando pelo ambiente de forma suave e constante, assim, mantendo o banheiro sempre cheiroso.

Além disso, outra forma de reforçar o aroma é diluir um pouco do amaciante em água e aplicar essa mistura com um borrifador em superfícies como cortinas, toalhas de rosto e tapetes.

Essa técnica, além de potencializar o cheiro agradável, também contribui para a sensação de limpeza e frescor que todo banheiro deve ter.

O ideal é renovar as bolinhas de algodão semanalmente e reaplicar o spray sempre que perceber que o cheiro está diminuindo.

Entre as principais vantagens desse método estão o custo reduzido, já que o amaciante é um produto que a maioria das pessoas já tem em casa.

Sem falar na sustentabilidade, uma vez que a técnica evita o uso excessivo de produtos industrializados com embalagens descartáveis.

Com poucos materiais e quase nenhum esforço, esse truque simples transforma o banheiro em um espaço sempre cheiroso e agradável.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!