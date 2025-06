Truque de chef para deixar a batata sequinha e crocante na Air Fryer

Tutorial trouxe um jeito muito diferente e bem rápido de preparar essa delícia com um toque que você nunca viu por aí

Magno Oliver - 10 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Angela Drulla)

A combinação batata frita e Air Fryer mostra que o resultado é um prato delicioso, sequinho, bem temperado e uma delícia de comer, não é mesmo? No entanto, você sabe preparar uma boa batatinha frita na sua Air Fryer?

Muita gente acaba recorrendo à batata frita congelada dos supermercados para ter essa delícia já cortada e quase pronta para fazer em casa. Só que é possível preparar você mesmo e deixar ela igual às batatas de restaurante.

Um chef compartilhou no TikTok um passo a passo bombado para finalmente se dar bem ao preparar batatas fritas e o melhor: não tem nada de imersão no óleo.

Truque de chef para deixar a batata sequinha e crocante na Air Fryer

Um chef de restaurante viralizou nas redes sociais com uma receita muito prática e deliciosa que fez sucesso entre os internautas. Ela pode ser tudo que você precisava para aprender a fazer batata frita na Air Fryer do jeito certo!

Assim, para te ajudar a preparar uma batata frita caseira, gostosa, crocante e sem óleo na fritadeira, ele mostrou que um ingrediente secreto é muito importante. É ele quem dá o toque final da receita.

O primeiro passo é escolher a batata da sua preferência. Lave algumas unidades, corte-as em palitinhos ou rodelas de finura média para fina e não as descasque, deixe com a casca mesmo.

Agora vem o pulo do gato da receita do chef. Ele ensina que você vai ferver alguns litros de água com 2 colheres de sal e meia colher de chá de bicarbonato de sódio.

Assim que ela levantar fervura, coloque as batatas e cozinhe-as em até cinco minutos. Feito isso, escorra bem, tempere a seu gosto e leve à Air Fryer à 200 graus por 20 minutos.

Importante frisar que a cada cinco minutos, vire-as para que fritem por igual no processo. Em seguida, coloque em um recipiente, espere esfriar um pouco, prepare o molho e é só curtir suas batatinhas. Ficam sequinhas e crocantes.

