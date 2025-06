Anunciado processo seletivo com salários de R$ 5 mil em Goiás

São 16 oportunidades imediatas, além de ser formado cadastro reserva

Paulo Roberto Belém - 13 de junho de 2025

Candidatos fazendo prova de concurso. (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

Abre na próxima segunda-feira (16) o prazo de inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Chapadão do Céu, que pretende contratar 16 profissionais para atuar na área da Educação do município, pagando, para tal, remuneração de R$ 5.027,06.

As oportunidades são para os cargos de Professor Nível I nas seguintes áreas: Ciências (01), Educação Infantil (03), Geografia (02), História (01), Letras – Português/Inglês (01) e Pedagogia – Séries Iniciais (08).

Para se inscreverem, os interessados terão até o dia 20 para acessar o site da Prefeitura de Chapadão do Céu, clicando aqui, tendo de observar o limite máximo de horário das 18h.

Integra a seleção uma única etapa, a da prova objetiva, prevista para o dia 29, na qual serão abordados temas de conhecimentos gerais, legislação educacional e conhecimentos específicos.

Os selecionados efetivamente dentro das vagas terão carga horária prevista de 40 horas semanais. Como haverá formação de cadastro reserva, os interessados deverão ficar atentos a eventuais convocações extras.

Para ter acesso ao edital completo do processo seletivo basta clicar aqui.

