Cachorro de mulher assassinada em Goiânia ajuda polícia a desvendar crime

Vítima que estava desaparecida, foi encontrada morta com 7 facadas no corpo

Gabriella Pinheiro - 13 de junho de 2025

Caso de feminicídio em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Tv Record)

O comportamento de um cachorro, incluindo latidos incessantes em frente a uma casa, foi o que levou a polícia a encontrar o corpo de Rosilda Flausina de Jesus Santos, de 49 anos, morta supostamente pelo ex-companheiro, um idoso de 64 anos, em Goiânia. O caso veio à tona na última quinta-feira (12) e aconteceu no Setor Colônia Santa Marta.

Rosilva, que morava a cerca de 2 km do ex-companheiro, estava desparecida há alguns dias – sem nem mesmo responder mensagens do celular. Preocupados, os parentes suspeitaram do ex-companheiro devido ao histórico de violência no relacionamento, que durava um ano.

Com esses indícios em mãos, os policiais passaram a monitorar a casa do suspeito, e algo chamou a atenção: o comportamento do animal de Rosilva – que havia se deslocado até a entrada da casa do ex e se recusava a sair do local, latindo incessantemente.

Assim, o corpo de Rosilda foi encontrado dentro da propriedade do suposto autor e apresentava sete perfurações provocadas por uma faca.

A imagem do suspeito foi amplamente divulgada e policiais conseguiram reconhecer o suspeito durante um patrulhamento, em Senador Canedo. Em depoimento, ele confessou que matou a ex-companheira durante uma briga.

Ao longo da relação, parentes de Rosilda revelaram que, constantemente, o casal era visto brigando por conta de ciúmes e ingestão de bebidas alcoólicas.

A vítima já havia sido vista com hematomas pelo corpo. Apesar disso, não há nenhum registro de ocorrência contra o suspeito durante o período.

“Ele tinha ciúmes até do próprio irmão, que veio morar aqui há pouco tempo e que estava fazendo tratamento porque teve um AVC, e ele [o suspeito] falava para a Rosilda que ele não era irmão dela”, destacou uma parente.

