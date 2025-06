Um tributo que embalou memórias e reafirmou o valor da cultura em Anápolis

Sucesso do show Bee Gees Alive mostra que há sede por experiências culturais vivas, acessíveis e de qualidade. O teatro cheio foi um recado claro: o povo quer mais

José Fernandes - 13 de junho de 2025

Show do Bee Gees Alive foi realizado no Teatro São Francisco, nesta quinta-feira (12). (Foto: Arquivo Pessoal)

Na noite desta quinta-feira (12), Anápolis foi palco de uma viagem inesquecível no tempo. O Teatro São Francisco recebeu lotação máxima para o espetáculo da banda Bee Gees Alive, um tributo emocionante aos irmãos Gibb, ícones da música mundial.

Com um repertório que resgatou clássicos como How Deep Is Your Love, Stayin’ Alive e To Love Somebody, a apresentação tocou fundo o coração de uma plateia majoritariamente formada por pessoas que viveram intensamente a juventude nas décadas de 1970 e 1980. Justamente no Dia dos Namorados.

O que vimos não foi apenas um show, mas um reencontro entre gerações e lembranças. Muitos casais se emocionaram ao reviver músicas que embalaram histórias de amor, festas de garagem e tardes de rádio.

O público cantou junto, sorriu, aplaudiu de pé e mostrou que cultura de qualidade ainda tem — e sempre terá — espaço garantido na nossa cidade.

Esse evento não apenas movimentou o setor cultural, mas também reforçou a importância de investirmos em atividades que alimentem a alma e promovam o bem-estar coletivo.

Estamos no início de um novo ciclo na gestão municipal e também do nosso mandato na Câmara. É hora de reafirmar compromissos com a cultura, como política pública essencial. Ações como essa, que valorizam o teatro, a música e a memória afetiva, precisam estar no centro do planejamento para o futuro da cidade.

Uma sociedade que valoriza sua cultura é uma sociedade que educa, que inspira e que constrói pontes entre o passado e o futuro.

O sucesso do show Bee Gees Alive mostra que há sede por experiências culturais vivas, acessíveis e de qualidade. O teatro cheio foi um recado claro: o povo quer mais. Quer mais música, mais arte, mais encontros, mais espaços para viver a cidade em sua plenitude.

Que essa noite especial sirva como marco simbólico para uma nova fase em Anápolis. Uma fase onde cultura deixa de ser vista como algo secundário e passa a ser reconhecida como parte essencial da dignidade e da alegria de viver. Porque mais do que infraestrutura ou economia, é a cultura que mantém viva a alma de uma cidade.