5 truques de vendedores que você precisa reconhecer ao comprar um carro usado

Saiba como eles vão tentar te empurrar um carro antes de se interessar por um e fechar a compra

Magno Oliver - 14 de junho de 2025

(Foto: Secom / Governo de Goiás)

Comprar um carro usado hoje em dia é uma missão que exige cuidado e atenção a alguns detalhes que os vendedores não querem que você saiba. Existem alguns truques que eles costumam esconder para ganhar a venda e faturar o dinheiro rápido.

5 truques de vendedores que você precisa reconhecer ao comprar um carro usado

1. Eles disfarçam os defeitos do carro com renovação da pintura

Antes de te oferecer um veículo, os vendedores fazem uma “maquiagem” dos defeitos dele para tentar te entregar um carro com uma roupagem com cara mais nova.

Assim, fazem uma pintura com brilho intenso para esconder pequenos amassados, riscos ou até reparos mais sérios.

2. Pendências na documentação

Muitos vendedores omitem a situação do veículo não só de estrutura como de documentação.

Assim, quando for comprar um carro usado, verifique se ele tem multas, bloqueios judiciais, impostos atrasados ou é de origem de leilão. Consulte o Renavam, o Detran e o Renajud, cheque se o número do chassi no documento bate com o do veículo, não deixe de conferir a regularização de tudo.

3. Adulteração de quilometragem

O truque é antigo, mas o golpe é atual demais da conta. Algumas lojas diminuem os números do hodômetro do veículo para fazer ele parecer mais conservado e menos rodado.

O objetivo é tentar valorizar o preço e o problema é que o desgaste real do carro muitas vezes é maior que o mostrado no painel de quilometragem.

4. Disfarce de problemas mecânicos

Para conseguir vender o carro, as lojas recorrem a tudo para disfarçar alguns problemas mecânicos que você terá que resolver após adquirir.

Muitas escondem falhas na aceleração, passam massa plástica em radiadores e outros componentes com vazamentos para o cliente não perceber. Antes de fazer o test-drive, procure levar um mecânico para avaliar o carro junto contigo, dê uma volta, veja se há superaquecimento.

5. Danos estruturais camuflados

Quando você for comprar um carro usado, preste atenção atrás do para-choque, pois alguns camuflam amassados de batidas e outros danos anteriores.

Confira conexões se não tem massa plástica disfarçada para esconder vazamentos. Assim, faça uma vistoria bem cautelar da estrutura, principalmente na parte da frente.

Assim, então siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!