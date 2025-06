Governo de Goiás divulga mais de 1,2 mil novas vagas para o Aluguel Social; saiba como se inscrever

Benefício prevê auxilio de R$ 350 para beneficiados quitarem dividas de aluguel

Thiago Alonso - 14 de junho de 2025

Casas do programa Pra Ter Onde Morar. (Foto: Octacílio Queiroz/ Agehab)

O Governo de Goiás anunciou a abertura de 1.281 novas vagas para o Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, que oferece subsídios para famílias carentes pagarem o aluguel.

O benefício, oferecido pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), é destinado aos municípios de Aurilândia (25), Goianésia (283), Novo Gama (268), Senador Canedo (680) e Vila Boa (25).

O projeto prevê auxílio de R$ 350 durante o período de 18 meses para os beneficiados, sendo que os selecionados — exclusivamente pessoas de baixa renda — recebem um cartão que deve ser entregue ao locador para abater o valor do aluguel.

Para se candidatar ao Aluguel Social, é preciso atender a critérios como ter cadastro atualizado no CadÚnico, residir no município há no mínimo três anos e não possuir imóvel em seu nome.

Além disso, é necessário se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas pelo Goiás Social, como: superendividamento, moradia improvisada, mulher vítima de violência, pessoa idosa, pessoa com deficiência ou família monoparental.

Outros requisitos incluem ter se inscrito em algum programa habitacional do Estado e não ter sido contemplado (desde que conste no sistema da Agehab); estar cadastrado em programas sociais do Governo de Goiás; ser bolsista do Probem ou estudante da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de julho, por meio do aplicativo Aluguel Social, no site da Agehab. O Goiás Social também possibilita o cadastro em unidades do Vapt-Vupt ou do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!