Último dia para se inscrever em concurso público de professor em Goiás com salário de até R$ 8.058,29

Processo seletivo será composto por duas etapas: análise de títulos e prova de desempenho didático

Davi Galvão - 14 de junho de 2025

Candidatos fazendo prova de concurso. (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

Está acabando o prazo para as inscrições no processo seletivo de professor substituto no Campus Itumbiara do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). A vaga é destinada a candidatos com licenciatura ou bacharelado em Ciências Sociais ou Sociologia.

A jornada será de 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29, conforme a titulação do aprovado.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do IFG até às 23h59 deste domingo (15). A taxa de participação é de R$ 40.

O processo seletivo será composto por duas etapas: análise de títulos e prova de desempenho didático com arguição.

O contrato terá duração de até um semestre letivo, com possibilidade de prorrogação semestral por até 24 meses, conforme necessidade da instituição.

Para maiores informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!