Últimos dias para inscrição em processo seletivo com salários de até R$ 4,8 mil em Goiás

São mais de 300 vagas imediatas para várias áreas do conhecimento

Natália Sezil - 14 de junho de 2025

Candidatos em sala de aula. (Foto: Eliandro Figueira RIC/PMI)

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Cristalina, no Leste goiano, estão na reta final. O prazo vai até a próxima quinta-feira (19).

Ao todo, são 306 oportunidades distribuídas entre várias áreas do conhecimento e especificidades, todas na Secretaria Municipal de Educação, que busca professores.

A remuneração pode chegar a R$ 4.867,77, com jornada de 40 horas semanais. Para aplicar, é necessário ter formação superior em licenciatura plena, de acordo com a área escolhida.

Interessados podem realizar a inscrição online, pelo site do Instituto Ibest, banca responsável pelo certame. A taxa cobrada é de R$ 50.

A seleção acontece por meio de prova de títulos, de acordo com os critérios definidos no edital do processo seletivo.

Aprovados estarão distribuídos entre Zona Urbana, Zona Urbana Educação Especial, Zona Rural, Zona Rural Vista Alegre e o Distrito de Campos Limpos.

Confira os cargos disponíveis

As oportunidades são para Professor P II Ciências/Biologia; Professor P II Educação Física; Professor P II Geografia; Professor P II História; Professor P II Língua Portuguesa/Letras; e Professor P II Matemática.

Também para Professor P II Pedagogia/Normal Superior (306 vagas); Professor P II Ensino Especial/Educação Especialização em Braille; e Professor P II Ensino Especial/Educação Especialização em Libras.