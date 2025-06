Inscrições abertas para processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 4,8 mil

Prefeitura de Cristalina, localizada no Leste Goiano, oferece 306 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva

Paulo Roberto Belém - 31 de maio de 2025

Vagas são destinadas para professores(Foto: Reprodução)

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Cristalina, que vai selecionar 306 professores para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação do município goiano, pagando remuneração de até R$ 4.867,77 mensais.

As oportunidades são para docência em Professor P II Ciências/Biologia; Professor P II Educação Física; Professor P II Geografia; Professor P II História; Professor P II Língua Portuguesa/Letras; Professor P II Matemática;

Professor P II Pedagogia/Normal Superior (306 vagas); Professor P II Ensino Especial/Educação Especialização em Braille; e Professor P II Ensino Especial/Educação Especialização em Libras.

Também haverá formação de cadastro de reserva, sendo que o requisito indispensável para os candidatos é deter a formação específica superior em licenciatura plena para a formação a que forem optar.

As inscrições vão até o dia 19 de junho, exclusivamente pela internet, clicando aqui, que é o site do Instituto Ibest. Para ter possibilidade de realizar o processo, é necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$ 50.

Outra necessidade que os candidatos têm de estar atentos é quanto ao registro no respectivo conselho de classe, se for o caso, entre outros requisitos descritos no edital do concurso, que pode ser acessado integralmente aqui clicando.

Os aprovados para a seleção serão classificados por meio de prova de títulos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no regulamento do processo seletivo.

Os selecionados deverão cumprir jornada de 40h semanais nas seguintes localidades: Zona Urbana; Zona Urbana Educação Especial; Zona Rural; Zona Rural Vista Alegre; Distrito de Campos Lindos, que integram o alcance educacional da cidade.

