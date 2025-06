Identificado jovem brutalmente assassinado com sete disparos em Alexânia

Um dos tiros ainda atingiu uma jovem de raspão na perna. Suspeito fugiu e PM tenta localizá-lo

Da Redação - 15 de junho de 2025

Vítima foi morta com sete disparos (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 22 anos, foi brutalmente assassinado na madrugada deste domingo (15), com disparos de arma de fogo em um estabelecimento na Zona Rural de Alexânia, cidade que fica no sentido do Entorno do Distrito Federal.

Victor Hugo Ribeiro Chaves foi atingido por sete disparos, morrendo no Hospital Municipal da cidade, para onde foi levado às pressas depois do episódio.

A vítima estaria no local quando uma confusão teria começado. Ele e outro homem, que é o suspeito de ter atirado em Victor, teriam discutido. Após isto acontecer, o segundo teria ido em um veículo acompanhado de um terceiro, voltando com a arma de fogo.

Foi quando um primeiro disparo teria sido realizado, assim que saiu do carro. Os outros tiros foram mais próximos da vítima. Outra jovem, de 18 anos, ainda ficou ferida com um tido de raspão na perna. Ela também foi atendida no hospital em que o jovem morreu.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e apurou que o suspeito depois de acertar as vítimas. A corporação já te a identificação do suposto assassino e trabalha para localizá-lo.

