Mulher cai em golpe de quase R$ 10 mil no Setor Oeste após comprar bandejas de morango

Situação aconteceu próximo a um supermercado, onde vítima se interessou pelos frutos por conta do valor chamativo da bandeja

Paulo Roberto Belém - 15 de junho de 2025

Mulher foi abordada no Setor Oeste (Foto: Captura Maps)

Pensando que que estaria fazendo um bom negócio ao comprar duas bandejas de morangos por R$ 10, uma mulher, de 45 anos, quase saiu num enorme prejuízo neste sábado (14), em Goiânia, de quase R$ 10 mil.

Isso porque ela se interessou pelos produtos na porta de um supermercado do Setor Oeste, quando viu o suspeito com a banca do fruto montada. O vendedor teria sido solícito e gentil, ao questionar se o pagamento dos morangos seria por crédito, débito ou pix.

Optando por pagar no cartão de crédito, a vítima disse que inseriu o cartão na maquininha do jovem e que ainda conferiu o valor dos R$ 10 que estaria pagando. Confirmando a compra, ela foi para casa, ficando próximo ao local.

Foi quando ela percebeu, assim que chegou na porta do residencial, em que o filho a esperava, que imediatamente o vendedor teria desmontado a banca e entrado num veículo sedan, o que colocou uma “pulga” atrás da orelha da mulher.

Assim, ainda quando estava no elevador, abriu o aplicativo do banco que utilizou para realizar a compra e se deparou com a venda, não dos R$ 10, mas de R$ 9.910.

Visto que teria sigo enganada, ela contestou a compra no aplicativo da instituição e quando chegou em casa confirmou que era o que tinha pra fazer, financeiramente falando. Com isso, chamou a Polícia Militar (PM) para relatar o que passou.

Os militares ouviram da vítima toda a história e, com as características do suspeito e do motorista do carro que ele teria embarcado, saíram em diligência para tentar encontra-los. Logo os localizaram na região da Praça Tamandaré.

Tendo a vítima confirmado que e tratava dos dois indivíduos que ela tinha visto, os suspeitos, ambos de 25 anos, foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Goiânia onde foram autuados por estelionato.

