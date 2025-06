Vídeo flagra jovem dando “facada mortal” em homem na frente de distribuidora em Goiânia

Crime teria sido motivado após suposto autor ser agredido por grupo de 5 pessoas

Gabriella Pinheiro - 15 de junho de 2025

Jovem é preso após esfaquear e matar homem em bar. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu um jovem, de 18 anos, suspeito aplicar uma “facada mortal” contra um homem, de 47 anos, em frente de uma distribuidora no Jardim América, em Goiânia. O crime aconteceu na madrugada de sábado (14) e foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com as investigações, o suposto autor teria sido agredido por um grupo de 5 indivíduos que estavam no estabelecimento.

Após as agressões, o jovem teria ido até a residência, pegou uma faca e esfaqueou o homem, 47 anos. A vítima não resistiu ao ferimento e foi a óbito. A PM foi chamada e compareceu no ambiente para colher depoimentos.

Logo em seguida, policiais iniciaram o patrulhamento pela região para tentar encontrar o suspeito. Ele foi localizado no Setor Tocantins em Aparecida de Goiânia e preso em flagrante.

Em depoimento, ele confirmou que havia se envolvido em uma briga e que esfaqueou o rapaz. Vale destacar que, de acordo com a polícia, o jovem já tem passagem por tráfico de drogas quando ainda era menor de idade.

Assista:

QUE HORROR 😨 Vídeo flagra jovem dando “facada mortal” em homem na frente de distribuidora em Goiânia Assista: pic.twitter.com/V2k8rHnl7X — Portal 6 (@portal6noticias) June 16, 2025

