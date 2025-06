Mulher é presa após chamar homem de pobre e bicha nojenta em shopping de luxo de SP

Envolvidos foram conduzidos à delegacia e caso foi registrado como injúria

Folhapress - 16 de junho de 2025

Mulher foi presa após chamar funcionário de “bicha nojenta”. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

JORGE ABREU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre clientes em uma cafeteria com insultos e gritos. Nas imagens, uma mulher é flagrada chamando um homem de pobre e de bicha nojenta. O caso aconteceu no sábado (14), no shopping Iguatemi, na zona sul de São Paulo.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública), a mulher de 61 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar por proferir “ofensas homofóbicas a um homem, de 39 anos”, sob acusação de injúria. A pasta não deu mais detalhes sobre o caso.

“Os envolvidos foram conduzidos à delegacia, onde testemunhas confirmaram a versão da vítima. O caso foi registrado como injúria no 14° Distrito Policial (Pinheiros) e a indiciada permaneceu à disposição da Justiça”, diz o comunicado da SSP-SP.

No vídeo, é possível ouvir o bate-boca entre os dois. “Sua velha”, fala o homem identificado como Gabriel. Ele também grita “tira ela daqui”. A mulher responde: “agressivo, nojento, assassino”. A reportagem tenta contato com ambas as partes.

Em nota, o Iguatemi lamentou a ocorrência entre os dois clientes e informou que prestou todo o apoio necessário e segue à disposição das autoridades. “O shopping reforça que o respeito à diversidade -em todas as suas forma- é um valor inegociável e repudia qualquer ato de discriminação e intolerância.”

O deputado estadual Guilherme Cortez (Psol-SP) publicou na sua conta do X, o antigo Twitter, que vai procurar, por meio de assessoria jurídica, os procedimentos cabíveis para punir a mulher pelas falas que, segundo ela, foram homofóbicas durante a briga.