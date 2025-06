Motorista é encaminhada em estado grave após acidente no Setor Bueno; envolvido fugiu do local

Colisão no cruzamento das avenidas T2 e T8 envolveu Chevrolet Onix, GWM Haval H6 e um Volkswagen Gol

Paulo Roberto Belém - 15 de junho de 2025

Dois dos três veículos foram os mais atingidos (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 32 anos, foi encaminhada estado grave para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) na madrugada deste domingo (15), após se envolver em um acidente que envolveu três veículos, em Goiânia.

Ela era a motorista de um Chevrolet Onix, que foi atingido em cheio por um GWM Haval H6 no cruzamento das avenidas T2 e T8, no Setor Bueno. Com a colisão, um Volkswagen Gol também foi atingido, mas este somente estava parado no semáforo.

O Haval H6 era conduzindo por um jovem, de 28 anos, que fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar (PM), deixando a jovem que ficou ferida no local.

No interior do veículo em que ele conduzia, havia latas de cerveja, inclusive estando “ainda geladas”. Embora observando essa situação, não foi possível realizar o teste do bafômetro porque ele já havia saído da cena.

A não realização do teste também não pôde ser feita na vítima que foi encaminhada para o Hugo, restando ser realizada, apenas, na condutora do VW Gol que foi atingido. Nela, não havia sinais de embriaguez.

Agora, todas as informações colhidas no local do acidente serão encaminhadas para a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) que realizará as investigações. O primeiro ato deverá ser a convocação do motorista para explicar porque fugiu da situação em que deixou a mulher em estado grave.

