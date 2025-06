São Pedro, São Paulo e São João são celebrados em barraquinhas de Anápolis; confira o roteiro completo

Comunidades farão as comemorações nos bairros Maracanã e Alto da Bela Vista

Paulo Roberto Belém - 17 de junho de 2025

Paróquia São Pedro e São Paulo está localizada no bairro Maracanã (Foto: Reprodução/Facebook)

Pelo menos duas paróquias de Anápolis estarão em festa no restante deste mês de junho, sendo o período mais sugestivo para se vestir a caráter e ir às tradicionais barraquinhas da cidade.

Quem protagoniza os eventos é a Paróquia São Pedro e São Paulo, sendo que ambos os santos da Igreja Católica têm o seu dia de celebração justamente no período junino, no dia 29.

A comunidade, que fica no bairro Maracanã, realiza as festividades entre os dias 20 e 29. A programação religiosa inicia às 18h com a novena e adoração ao Santíssimo, seguida pela missa às 19h e pelas barraquinhas com comidas típicas logo após.

São João Batista

Outra paróquia anapolina que fará festa é a São João Batista, localizada na Vila Formosa. Por lá, estão ocorrendo novenas até o dia 23 com terço, ladainha e missa iniciando às 18h, entre domingo e sexta-feira. No sábado, o mesmo rito inicia às 16h30.

Já no dia 22, às 18h30, ocorre uma procissão. O dia 24 é o primeiro da festança, celebrando São João, indo até 28. A programação conta com shows musicais, leilões, comidas típicas e quadrilha. Ainda foi anunciado bingo para os dias 25 e 27. A parte festiva acontece no bairro Alto da Bela Vista, no antigo Seminário Menor.

Feira do Parque Ipiranga

Saindo do roteiro paroquiano, a Feira do Ipiranga terá festa junina com shows musicais e barraquinhas de comidas típicas. O evento será organizado pela Prefeitura no dia 28, a partir das 17h, na arena Parque Ipiranga.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!