Apostas de Goiás garantem mais de R$ 360 mil na Mega Sena acumulada; veja de onde

Ao todo, cinco moradores do estado garantiram uma parte da bolada

Thiago Alonso - 18 de junho de 2025

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A noite desta terça-feira (17) terminou um pouco mais feliz para cinco goianos que tiraram a sorte grande e acertaram os números do sorteio da Mega Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal.

Apesar de nenhum deles cravar as cinco dezenas principais, juntos, os felizardos garantiram um prêmio acumulado de R$ 369.813,30.

Confira o resultado da Mega Sena 2877: 03 – 05 – 15 – 37 – 54 – 57.

O primeiro vencedor saiu de Aparecida de Goiânia, após realizar uma jogada na lotérica Ponto da Sorte. Sozinho, o sortudo levou para casa o valor de R$ 73.962,66.

A sorte também bateu para um apostador da capital, Goiânia, que realizou uma aposta na agência lotérica Sorte Grande e conseguiu levar para casa R$ 36.981,33.

Um dos maiores prêmios do estado foi destinado para um jogador de Jesupolis, município localizado na região Central de Goias. Com uma aposta feita digitalmente no aplicativo Loterias Caixa, ele garantiu a bolada de R$ 110.943,99.

O mesmo valor foi para um apostador de Porangatu, que, garantiu a cartela premiada após realizar uma jogada na Loteria Milionária.

O último goiano a tirar a sorte grande fez uma aposta em São Simão, no Sudoeste do estado. Sozinho, ele conseguiu a bolada de R$ 36.981,33 após uma aposta no aplicativo Loterias Caixa.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (21), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 90 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

