Lugares para comer uma boa comida italiana na Grande Goiânia

Gabriella Pinheiro - 18 de junho de 2025

Ciao Ciao Cucina. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Para os apreciadores da culinária italiana, não é apenas a cidade de Nova Veneza, em Goiás, que proporciona uma verdadeira imersão cultural. Na Grande Goiânia, alguns estabelecimentos apostam na gastronomia italiana e têm encantado o público.

Os ambientes oferecem espaços aconchegantes, além de cardápios com pratos dignos da tradicional cozinha do país.

1. Restaurante Buono Risotto

Localizado na Rua Uberlândia, em Aparecida de Goiânia, o Restaurante Buono Risotto é uma ótima pedida para quem deseja experimentar mais da culinária italiana.

O local funciona exclusivamente via delivery e oferece pratos típicos da gastronomia do país, como massas e risotos — entre eles, espaguete ao molho quatro queijos e linguine com camarão ao molho cremoso.

2. Ciao Ciao Cucina

Outra opção é o Ciao Ciao Cucina, localizado no Órion Complex, na Avenida Portugal, no 40º andar, Setor Marista. O restaurante conta com um ambiente casual, elegante e sofisticado.

Além de oferecer uma das melhores vistas de Goiânia, o local possui um cardápio repleto de releituras de pratos tradicionais, porções para compartilhar e massas com molhos clássicos.

O horário de funcionamento para o almoço é de terça a sexta, das 12h às 15h30, e aos sábados e domingos, das 12h às 16h. Para o jantar, funciona de segunda a quinta, das 19h às 23h30, e às sextas e sábados, das 19h a 00h.

3. Abruzzo

O Abruzzo Restaurante é uma escolha ideal para os amantes da culinária italiana. Localizado na 5ª Avenida, nº 397, no Setor Leste Vila Nova, o espaço proporciona uma experiência encantadora, com almoços típicos da gastronomia italiana.

A casa abre de terça a sábado, das 11h30 às 15h e das 18h30 às 20h.

4. Pitigliano

Outra excelente alternativa é o Pitigliano, situado na Avenida Portugal, no Setor Oeste. O espaço oferece mais de 60 sabores de pizza, além de massas e um cardápio bastante variado.

O ambiente também conta com um jardim e brinquedoteca, proporcionando diversão para as crianças. O restaurante funciona de segunda a quinta, das 18h às 23h30, e de sexta a domingo, das 18h a 00h.

5. Bianco Ristorante

Um verdadeiro cantinho da Itália em Goiânia. Essa é a proposta do Bianco Ristorante, localizado na Rua 147, no Setor Marista.

O restaurante funciona de segunda a sexta, com almoço das 11h30 às 16h e jantar das 19h a 00h. Aos sábados e domingos, o almoço vai das 12h às 16h, e o jantar, das 19h às 23h.

O cardápio inclui massas com frutos do mar, carnes e outras especialidades italianas.

6. Cêci Restaurante

Por fim, o Cêci Restaurante está localizado na Praça Nossa Senhora de Lourdes, no Setor Jaó, em Goiânia. O funcionamento é de terça a sábado, das 19h a 00h, e aos domingos, das 12h às 16h.

O cardápio inclui risotos, diversos tipos de massas — como macarrão — e sobremesas deliciosas.

