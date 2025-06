Motoristas de aplicativo protestam contra BYD e dizem o porquê: “não comprem”

Caso ganhou repercussão nas redes sociais e montadora se pronunciou em comunicado à imprensa

Isabella Valverde - 18 de junho de 2025

(Imagem: Captura de tela/Youtube)

Um grupo de motoristas por aplicativo e proprietários de veículos elétricos da BYD protestou no último dia 09, em frente à concessionária Carmais, em Fortaleza (CE).

Com faixas e cartazes, os manifestantes reclamaram de atrasos na entrega de peças de reposição e da falta de atendimento adequado.

Segundo o CM7 Brasil, o protesto ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de vídeos que mostram os participantes pedindo que outros consumidores não adquiram carros da montadora: “Não comprem BYD”, diziam em coro.

Carro parado desde novembro

Entre os relatos está o de Carlos Amaro, dono de um BYD Dolphin. Ele afirmou que seu veículo está parado desde o dia 07 de novembro de 2024, após uma colisão lateral.

Segundo ele, o conserto seria pago pelo seguro do outro motorista envolvido, mas até o momento as peças — como as duas portas do lado direito, um aro traseiro e outros componentes — não foram entregues.

Carlos informou que chegou a receber uma previsão de entrega para 07 de junho, mas nada foi entregue. Além disso, ele relatou que a concessionária deixou de atender suas ligações.

O orçamento da BYD foi de R$ 32 mil, enquanto uma oficina credenciada pela seguradora cobrou R$ 20 mil pelos mesmos reparos.

Outros relatos

Outro proprietário, que preferiu não se identificar, contou estar há seis meses aguardando um difusor de ar-condicionado.

Ele também relatou ter enfrentado 45 dias de espera por uma caixa de direção e nove dias sem o módulo central ACDC, peça necessária para o carregamento do veículo.

“Quem depende do carro para trabalhar, como eu, fica no prejuízo”, declarou durante o protesto.

O caso repercutiu nas redes sociais, onde o vídeo da manifestação recebeu milhares de visualizações. Um dos comentários mais curtidos resume a indignação dos consumidores: “Carro elétrico é pra rico que não depende de um único carro”.

Nota oficial da BYD e Carmais

Em nota divulgada à imprensa, a BYD Brasil e o Grupo Carmais afirmaram que o caso citado no vídeo foi solucionado e que o cliente já está em posse do veículo.

Informaram também que, durante o período de reparo, foi fornecido um carro reserva por meio do serviço BYD Assistance.

A empresa ressaltou que tem investido na ampliação da estrutura de pós-venda no Brasil, com um centro de peças em Cariacica (ES) e uma nova operação em Araçariguama (SP).

Segundo o comunicado, o estoque de peças aumentou de R$ 34,9 milhões para R$ 149,1 milhões em um ano, e a área de armazenagem passou de 13 mil m² para 24,5 mil m².

O Grupo Carmais informou que o centro de distribuição no Ceará conta com 800 m² e estoque avaliado em R$ 8,2 milhões. Também destacou o crescimento nas vendas e os investimentos em equipe e treinamentos para acelerar o atendimento.