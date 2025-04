Shopping Flamboyant receberá investimento e nova expansão; veja os detalhes

Quinta ampliação do local já tem espaço definido e seguirá o mesmo padrão de três pisos que compreendem o empreendimento

Paulo Roberto Belém - 09 de abril de 2025

Shopping Flamboyant está em operação desde 1981 (Foto: Divulgação)

Em estágio de planejamento, uma coisa é certa: a quinta expansão do Flamboyant Shopping foi anunciada e, para tal, um modelo inédito de estacionamento deverá ser implementado, alcançando a parte do subsolo do local.

A gestão do centro de compras informou que está considerando o padrão de três pisos para instalar mais lojas no lado oeste do shopping. O espaço subterrâneo para guardar os veículos será justamente nesta área.

Ao Portal 6, o superintendente do Flamboyant, João Ricardo Ladeia, disse que, atualmente, uma fila de espera justifica a intenção de expansão. “Nós estamos com a área totalmente ocupada, praticamente sem lojas vagas e temos lojas que querem fazer parte do empreendimento”, disse.

No radar da gestão, estão lojas nacionais e internacionais. “Embora tenhamos um mix bastante completo de segmentos, novas opções dentro dos que já existem serão bem-vindos”, antecipou.

Em operação desde 1981, atualmente, o Flamboyant está com 260 lojas em funcionamento, com o suporte de mais de 3.300 vagas de estacionamento.

O superintendente confirmou as informações do site Empreender Goiás, que anunciou que, antes da expansão, o empreendimento passará a contar com uma nova loja de grife no segmento de joias, além de uma academia de alto padrão ainda este ano.

Além disso, João Roberto, citou a consolidação dos eventos que constam no calendário de eventos do espaço de compras. “O Flamboyant In Concert, Vitrine do Conhecimento e Conexão Flamboyant que vão continuar sendo realizados”, assegurou.

