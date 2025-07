Além de Goiânia e Anápolis: para onde iam os ônibus da Araguarina na década de 1970

Antes do GPS e dos aplicativos de viagem, era o som do motor e a estrada vermelha que guiavam os destinos

Anna Júlia Steckelberg - 07 de julho de 2025

Ônibus da Viação Araguarina. (Foto: Reprodução)

Quem viveu ou cresceu no Centro-Oeste nas décadas de 60 e 70 certamente já ouviu falar da Araguarina. Muito mais do que uma simples empresa de transporte, ela se tornou parte da memória afetiva de gerações de goianos e piauienses, conectando não apenas cidades, mas também famílias, culturas e histórias de vida.

Essa nostalgia ganhou força recentemente nas redes sociais, graças a um vídeo publicado pela página Sobre Goiânia, no TikTok. O conteúdo viralizou ao relembrar os tempos de glória da Araguarina, quando seus ônibus percorriam longas e desafiadoras rotas pelo país.

Hoje, a linha segue em operação, mas de forma muito mais enxuta, conectando as cidades de Goiânia e Anápolis, duas das mais importantes do estado de Goiás. Ainda assim, continua exercendo papel essencial no dia a dia de milhares de trabalhadores, estudantes e comerciantes que circulam entre os dois municípios.

Mas nem sempre foi assim. Durante seu auge, a Araguarina mantinha um dos percursos rodoviários mais extensos da região, com itinerários que cruzavam estados inteiros. Os ônibus passavam por Uruaçu, Porangatu, Gurupi, Araguaína, Porto Franco, Grajaú, Presidente Dutra, até chegar a Teresina e Parnaíba, no Piauí, tudo isso em uma época em que o asfalto era raro e viajar de ônibus era quase uma odisseia.

A Araguarina teve papel fundamental no desenvolvimento da região Centro-Norte do Brasil, conectando centros urbanos, facilitando o transporte de passageiros e encomendas, e impulsionando o comércio entre cidades afastadas. Foi, por muito tempo, a principal ponte rodoviária entre o Centro-Oeste e o Nordeste brasileiro.

Cada viagem era uma verdadeira experiência: paradas movimentadas com vendedores ambulantes, conversas entre desconhecidos que viravam amigos e o cheiro familiar dos lanches nas estações rodoviárias compunham um cenário que muitos ainda guardam com carinho na memória.

Hoje, mesmo com uma atuação mais restrita entre Anápolis e Goiânia, a Araguarina permanece viva no imaginário coletivo. Ela não é apenas uma linha de ônibus, mas um símbolo da história de um Brasil em construção, e das conexões que moldaram o país, quilômetro por quilômetro.

