6 hábitos simples para manter a paixão viva no relacionamento

Não é preciso presentes caros ou surpresas mirabolantes. O segredo está na constância

Gabriella Licia - 08 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Emma Bauso)

Com o tempo, a rotina pode deixar o relacionamento mais morno e isso é completamente normal. Trabalho, responsabilidades, cansaço e até a convivência diária acabam fazendo com que o casal entre no “modo automático”.

Mas a boa notícia é que existem atitudes simples, que aplicadas no dia a dia, ajudam a manter a chama acesa e a conexão viva.

Não é preciso presentes caros ou surpresas mirabolantes. O segredo está na constância: pequenos gestos, quando feitos com intenção e carinho, têm um poder enorme de renovar a intimidade, fortalecer o vínculo e reacender a paixão mesmo nos dias mais comuns.

Se você quer dar aquele up no relacionamento ou simplesmente manter o que já está bom, confira 6 hábitos simples que podem fazer toda a diferença:

1. Demonstre carinho todos os dias

Um beijo antes de sair, um abraço demorado, uma mensagem fofa no meio do dia… Manifestações de afeto mantêm a conexão emocional viva e mostram que o outro continua sendo especial.

2. Tenham momentos só de vocês

Nem tudo precisa ser compartilhado com outras pessoas. Um jantar caseiro, um filme no sofá ou uma simples caminhada juntos pode virar um momento de reconexão.

3. Conversem com intenção

Não é só sobre conversar, mas sobre ouvir de verdade. Reserve um tempo para perguntar como o outro está se sentindo, trocar ideias, falar sobre sonhos e planos. Comunicação profunda é afrodisíaca.

4. Façam elogios sinceros

Com o tempo, a gente tende a parar de elogiar. Mas ouvir que está bonito(a), que fez algo bem ou que é admirado(a) reacende a autoestima e o desejo.

5. Surpreendam-se de vez em quando

Um bilhetinho escondido, uma sobremesa favorita, uma música tocando do nada… Surpresas simples quebram a rotina e trazem leveza.

6. Cuidem do toque físico

Sexo é importante, mas o toque vai além disso. Um cafuné, um carinho no braço, andar de mãos dadas… O corpo também precisa ser lembrado do afeto.

Relacionamento saudável não é sobre perfeição, mas sobre presença e intenção. Quando os dois se comprometem com os pequenos gestos, a paixão deixa de ser algo passageiro e se torna parte natural do dia a dia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!