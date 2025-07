3 signos que depois de muito sofrer vão enfim encontrar felicidade no amor

Após tanto sofrimento, ciclos estão se encerrando e feridas começam a cicatrizar para alguns nativos

Gabriella Licia - 11 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Игорь Лушницкий)

Existem alguns signos que amam com intensidade, entregam o coração inteiro, sonham com reciprocidade, mas acabam se machucando no processo.

Seja por relações mal resolvidas, pessoas que não souberam retribuir ou expectativas frustradas, alguns signos do zodíaco passaram por fases difíceis no amor. Mas o universo, que tudo observa, começa a agir em silêncio.

Depois de tanto sofrimento, ciclos estão se encerrando. Feridas começam a cicatrizar. E a energia desses nativos se alinha para algo novo: relacionamentos mais maduros, conexões reais e chances de viver um amor que finalmente faça sentido.

Veja agora quais são esses sortudos que estamos falando e, depois de muito lutar contra o coração partido, estão prestes a viver dias de alegria no amor! (Se o seu Sol, Lua ou Vênus estiver, pegue o que ressoar!)

3 signos que depois de muito sofrer vão enfim encontrar felicidade no amor:

1. Peixes

Sensível, sonhador e sempre disposto a amar, Peixes está no pódio entre os signos que têm um coração imenso e, por isso mesmo, costumam se machucar. Muitas vezes o nativo idealiza demais e é decepcionado por quem não sabe acompanhar sua profundidade emocional.

Mas agora, o cenário muda. A fase é de cura e reencontro consigo. Um novo amor pode surgir de forma leve, sem cobranças, e com conexão verdadeira.

2. Libra

Librianos amam amar, mas também carregam o peso de sempre tentar agradar demais. Acabaram se anulando em antigos relacionamentos ou foram envolvidos em histórias desequilibradas.

Agora, o momento é de autorrespeito. Libra aprende a se escolher e é exatamente aí que o amor chega, sem drama, com parceria e encanto.

3. Câncer

Finalizando a lista dos signos que podem se dar bem no amor, os cancerianos sofrem calados e guardam mágoas profundas. Já choraram por amores não correspondidos, por despedidas mal explicadas e por tudo aquilo que ficou pendente.

Mas esse ciclo está se encerrando. A nova fase traz estabilidade emocional e alguém disposto a construir junto. O amor vem com acolhimento, segurança e reciprocidade.

Se você é de um desses signos, prepare o coração. Depois da tempestade, vem sim o amor e, dessa vez, para ficar e confortar.

