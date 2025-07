6 escolinhas de futebol em Goiânia que desenvolvem talento e disciplina em crianças e adolescentes

Magno Oliver - 13 de julho de 2025

Imagem ilustrativa de jogo de futebol. (Foto: Ilustração/RDNE Stock project/Pexels)

Temporada de férias e as buscas por escolinhas de futebol estão em alta. Afinal, como diria a canção: “quem não sonhou em ser um jogador de futebol?” não é mesmo?

E essa alta procura por escolinhas de futebol em Goiânia mostra uma busca constante dos pais por espaços de prática de esportes que desenvolvam os filhos e revelem novos talentos.

Em um país que respira futebol o tempo todo, as famílias têm investido tempo e recursos para encontrar centros que aliem formação técnica, estrutura adequada e cuidado pedagógico.

Em nossos canais de notícias e redes sociais, os leitores do Portal 6 enviaram indicações dos melhores lugares que matricularam suas crianças para aprender e desenvolver um bom futebol goiano.

6 escolinhas de futebol de Goiânia para treinar os futuros atletas

1. Escolinha do Goiás (Serrinha)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Goiás Esporte Clube | Oficial (@goiasoficial)

Ela fica ali na Serrinha (Av. Edmundo P. de Abreu, 721) e tem também outra unidade no Parque Anhanguera. Assim, essa escolinha oferece iniciação esportiva com foco em identificação de talentos para base do clube. Lá seu filho vai aprender, desenvolver a base e, caso se destacar, tem chance de entrar para as categorias profissionais do clube.

2. Escolinha Atlético Goianiense – Escola de Dragões

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Escola de Futebol Atlético GO (@escola.acg)

A escolinha do Atlético dividiu várias unidades esportivas pelos setores do Urias Magalhães, Kaikan, Campinas, etc. Assim, a escolinha oferece iniciação esportiva com foco em identificação de talentos para base do clube.

Um detalhe que os leitores destacaram é que lá o clube oferece uniformes, material, padronização de itens. Por fim, atualmente conta com 17 unidades pelo estado.

3. Escolinha do Vila Nova

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Escola Oficial do Vila Nova⚽️ (@escolavilanovaoficial)

“Nossos treinos estão a mil por hora! Assim, junte-se à nossa equipe e faça parte da família Escola Oficial do Vila Nova FC, onde o sonho de ser jogador é possível se tornar realidade!”, já diz o slogan.

4. Escolinha de Futebol da Aparecidense

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Associação A. Aparecidense (@aparecidenseoficial)

A Escolinha de Futebol Social da Aparecidense está com inscrições abertas nessa temporada de férias.

As aulas são gratuitas para crianças e adolescentes nascidos em 2007 a 2014 (7 a 14 anos.) Para mais informações: 98564-7130

5. Barçacity Escola de Futebol

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Barçacity Escola de Futebol em Goiânia (@barcacity_futebol)

Localizada no Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia e outra unidade no Negrão de Lima, a temporada de férias está aberta.

Lá, a escolinha oferece técnica individual, posicionamento tático, condicionamento e espírito coletivo.

Assim, a escolinha oferece iniciação esportiva com foco em identificação de talentos para base do clube. Uum detalhe que os leitores destacaram é que lá o clube oferece indicações para olheiros e oportunidades para atuar no Brasil e até fora dele.

6. Sporting Escola de Futebol

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Instituto Sporting (@institutosporting)

A Sporting Escola de Futebol é uma franquia presente em várias regiões do Brasil e tem como missão desenvolver talentos no esporte, proporcionando aos alunos uma experiência única de aprendizado e crescimento no mundo do futebol.

Em Goiânia, a escolinha tem unidades na Vila dos Alpes, no Setor Bueno e no Jardim América.

