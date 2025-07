Gusttavo Lima receberá cachê milionário para cantar em casamento de jogador de futebol; cifras impressionam

Apesar do valor já ser alto, ele ainda está abaixo do habitual do sertanejo, que costuma cobrar o dobro

Davi Galvão - 14 de julho de 2025

Cantor Gusttavo Lima durante show. (Foto: Milene Maria Soares Cardoso/Thenews2/Folhapress)

Contratado como atração principal no casamento do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, o cantor Gusttavo Lima vai embolsar um cachê de R$ 1 milhão pela apresentação.

A cerimônia, marcada para o dia 18 de julho, será realizada no luxuoso Palácio Tangará, em São Paulo, e contará com uma programação intensa: serão 12 horas de festa, com apresentações também do rapper L7, de shows de pagode e também a presença de um DJ.

Apesar do valor já ser alto, ele ainda está abaixo do habitual do Embaixador, que costuma cobrar até R$ 2 milhões por show.

O evento está sendo tratado como “intimista”, com uma lista de apenas 300 convidados, todos familiares e amigos próximos do casal.

Ainda assim, os detalhes do casamento revelam o alto padrão da festa. A noiva, Tainá Castro, escolheu uma paleta de tons azuis para a decoração, buscando transmitir “serenidade e esperança”. O vestido foi assinado pela estilista Marie Lafayette, conhecida por vestir Michelle Bolsonaro durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As alianças, da grife francesa Van Cleef & Arpels, estão avaliadas em R$ 160 mil e serão levadas ao altar pelos filhos de Tainá com o jogador Léo Pereira, do Flamengo, e pela filha de Militão com Karoline Lima — atual namorada de Léo.

Entre os padrinhos estarão os companheiros de Real Madrid Vini Jr. e Rodrygo. Cada lado do casal contará com apenas quatro casais de padrinhos, reforçando a proposta de uma cerimônia mais reservada.

Ao contrário de tradicionais casamentos, os convidados foram dispensados de levar presentes: “Queremos apenas celebrar com quem realmente acompanhou nossa história”, escreveu Tainá nas redes sociais.

