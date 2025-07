Frio em Goiás: previsão do tempo para os próximos dias

Informações foram divulgadas pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego)

Paulo Roberto Belém - 15 de julho de 2025

Tempo frio em Anápolis (Foto: Matheus Brandão/Portal 6)

O inverno em Goiás está sendo firme e sem pancadas de chuva, típicos do mês de julho. Fazendo jus à estação, as temperaturas mais frias têm chamado a atenção dos goianos de todas as regiões, confirmando o que diz a previsão do tempo.

E assim deve ser nesta quarta-feira (16), mas com um alerta bastante importante do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego), quanto à umidade relativa do ar, que começou a chegar ao nível considerado de “atenção” em partes do estado.

Quantos às temperaturas mais frias, elas ocorrem sempre nas primeiras horas da manhã e a partir do anoitecer, com as tardes atingindo as temperaturas mais altas. Esta condição é tratada como amplitude térmica.

As cidades menores índices, com 13° de mínima, estão no Leste e no Sudoeste Goiano, sendo elas Cristalina e Jataí. Ainda no Leste e no Centro, Cocalzinho, Luziânia, Maurilândia e Três Ranchos amanhecem com 14°.

Com um grau acima, Caiapônia, Córrego do Ouro, Davinópolis, Doverlândia, Firminópolis, Goiandira, Ipameri, Mineiros, Ouvidor, Palmeiras de Goiás, Palminópolis, Rio Verde e São João da Paraúna terão 15° de mínima.

Agora, ainda com início da manhã mais frios, estão Catalão, Iporá, Montes Claros e Santa Helena, onde as manhãs marcarão mínima de 16°.

Para Anápolis, a previsão aponta que a temperatura deve variar entre os 14º C e 26ºC nesta quarta-feira (16). Já em Goiânia, esse índice deve oscilar a partir dos 16ºC até os 30ºC.

