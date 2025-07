IFG abre 250 vagas para curso de especialização gratuito e a distância

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 15 de julho de 2025

Fachada do Campus IFG Anápolis. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para o curso de pós-graduação lato sensu MBA em Logística e Comércio Exterior com ênfase em Gestão Estratégica.

A especialização será oferecida totalmente a distância e de forma gratuita, com processo seletivo baseado na análise curricular e comprovação de experiência profissional. Interessados podem se inscrever até 02 de agosto por meio da página “Estude no IFG”.

Ao todo, são oferecidas 250 vagas distribuídas entre os polos de Anápolis, Planaltina, Jataí, Hidrolândia e Mineiros. Os encontros síncronos ocorrerão prioritariamente aos sábados, por meio de webconferência, sem necessidade de comparecimento presencial.

O curso tem início previsto para o segundo semestre de 2025 e é voltado a profissionais com formação em áreas relacionadas à administração, negócios, comércio exterior, logística, marketing, finanças e outras correlatas.

Para efetivar a inscrição, os candidatos devem reunir toda a documentação exigida em um único arquivo em formato PDF e enviá-lo conforme as orientações do edital.

O resultado preliminar da seleção será publicado no dia 20 de agosto, com prazo para recursos no dia seguinte. A lista final de aprovados sai no dia 26, e as instruções de matrícula serão divulgadas no dia 28. Caso haja vagas remanescentes, está prevista uma segunda chamada.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame ou entrar em contato através do e-mail [email protected].

