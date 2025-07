Alerta para estudantes da região Metropolitana de Goiânia e Anápolis que precisam do Passe Livre

Interessados devem estar atentos aos prazos para não perderem o benefício

Davi Galvão - 16 de julho de 2025

Governo de Goiás divulgou datas para cadastramento e recadastramento no Passe Livre Estudantil. (Foto: Divulgação/Seds)

Estudantes da região Metropolitana de Goiânia e de Anápolis já podem solicitar ou renovar o Passe Livre Estudantil (PLE), benefício que garante transporte gratuito para alunos regularmente matriculados. O período de cadastro e recadastramento segue aberto até 17 de outubro de 2025.

O programa, vinculado ao Goiás Social, oferece até 48 viagens mensais e tem como objetivo reduzir a evasão escolar e garantir a mobilidade estudantil.

Novos usuários devem preencher o cadastro pela primeira vez; já os estudantes veteranos precisam atualizar as informações no sistema. Todo o processo deve ser feito por meio do site www.juventude.go.gov.br.

Entre os documentos exigidos para obtenção do passe livre estão RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e uma foto 3×4. Após a aprovação, o cartão é entregue no Vapt Vupt indicado pelo usuário, mediante agendamento prévio.

O benefício atende estudantes de 20 municípios da região, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Goianira, Bela Vista e outros.

Cadastro presencial em Anápolis

No caso de Anápolis, o processo é diferente: os estudantes devem comparecer presencialmente à sala do Passe Livre – Urban, localizada na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes (Rua General Joaquim Inácio, nº 206). A entrega do cartão ocorre em até sete dias úteis na unidade do terminal urbano, no Setor Central.

Em ambas as situações, o prazo final para correções ou envio de documentos pendentes também é 17 de outubro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia e Anápolis!