Mercado automotivo brasileiro passou por mudanças significativas, e certos modelos seminovos passaram a valer até mais do que suas versões zero quilômetro

Pedro Ribeiro - 17 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Quem pensa que carro novo é sempre o melhor investimento pode se surpreender com a valorização de alguns carros usados.

Nos últimos anos, o mercado automotivo brasileiro passou por mudanças significativas, e certos modelos seminovos passaram a valer até mais do que suas versões zero quilômetro.

Isso acontece por vários motivos, como alta demanda, escassez de modelos no mercado, descontinuação de versões populares e até fama de confiabilidade mecânica.

6 modelos de carros usados que estão valendo bem mais que um zero

1. Toyota Hilux SRX 2021

A Hilux é um clássico entre os utilitários. E o modelo SRX 2021 está valorizadíssimo no mercado de carros usados. Além da fama de durabilidade e robustez, a versão vem com ótimo pacote de equipamentos e motor potente. Como a versão nova teve aumento de preço e fila de espera em algumas regiões, a usada virou uma opção ainda mais procurada.

2. Honda Civic Touring 2022

Com o fim da produção do Civic no Brasil, o modelo Touring 2022 se tornou item de desejo entre os fãs de sedãs. A versão turbo, com acabamento premium, virou peça rara nos carros usados. Resultado: alta procura e preços acima da tabela. É um exemplo clássico de carro que se valorizou por conta da escassez e do nome forte no mercado.

3. Volkswagen Saveiro Cross 2020

A Saveiro sempre teve boa saída, mas a versão Cross 2020 se destacou entre os carros usados por unir visual esportivo, caçamba funcional e ótimo desempenho urbano. Em algumas regiões, está sendo vendida por valores muito próximos — ou até superiores — aos de versões zero de outras picapes compactas.

4. Fiat Uno Mille Economy 2013

Pode parecer estranho, mas o velho Uno Mille tem uma valorização curiosa. O motivo? Simplicidade mecânica, manutenção barata e ótimo consumo. Muitos motoristas de aplicativos, empresas e frotistas buscam o modelo, fazendo com que, mesmo sendo antigo, esse seja um dos carros usados mais estáveis de mercado — e em alguns casos, mais caros do que se pagava na época de lançamento.

5. Jeep Renegade Diesel 2021

A versão diesel do Renegade 2021 virou um tesouro entre os SUVs compactos. A motorização 2.0 turbo diesel foi descontinuada, o que aumentou a procura pelos modelos seminovos. Esses carros usados hoje chegam a valer mais que Renegades 0 km com motor flex, graças à combinação de força, tração 4×4 e economia de combustível em longas distâncias.

6. Chevrolet Onix LTZ 2020

Mesmo com problemas enfrentados pela linha 2021, o Onix LTZ 2020 continuou sendo visto como confiável e completo. Isso fez com que o modelo ganhasse destaque no mercado de carros usados, especialmente entre motoristas que buscam tecnologia, bom acabamento e consumo equilibrado. Alguns seminovos, inclusive, têm saído por preços bem próximos aos de versões novas — e, em muitos casos, com menos equipamentos.

